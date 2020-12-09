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İstanbul Çekmeköy'de TIR otobüse çarptı! Yaralılar var

İstanbul Çekmeköy'de TIR otobüse çarptı! Yaralılar var
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Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'de TIR, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazada TIR sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevki Ankara istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Duman yönetimdeki 16 ABN 774 plakalı yolcu otobüsüne, arkasından gelen Ümit Yaşar yönetimindeki 58 ACF 059 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın sürücüsü Yaşar aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan Yaşar'ı kısa sürede araçtan çıkardı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan otobüs yolcularından Hüner Horasanlı, Ebru Çapurasa ve TIR sürücüsü Yaşar ilk sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

TIR'ın sürücüsü Yaşar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde yaklaşık bir saat süreyle trafik oluştu.

Trafik jandarma ekipleri kaza yerindeki incelemelerinin ardından otobüs ve TIR çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. TIR sürücüsüyle beraber yolculuk eden Selim Çınar ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı anlatan Çınar, "Bir anda otobüse arkadan çarptık. Yaralı vardı." dedi.

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