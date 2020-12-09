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SON DAKİKA: Konya'da tır ile askeri personel taşıyan servis aracı çarpıştı: 10 yaralı

SON DAKİKA: Konya'da tır ile askeri personel taşıyan servis aracı çarpıştı: 10 yaralı
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Son dakika haberi: Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile askeri personel taşıyan servis aracı çarpıştı. Kazada sürücüler ve 8 kişi yaralandı. Yaralanan 10 kişi Karapınar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bir yaralının ise durumu ağır.


Yoğun sis bulunan Karapınar-Konya kara yolunun 5. kilometresinde, askeri personeli taşıyan, Selim C'nin kullandığı 42 CIJ 84 plakalı midibüs, Osman D. idaresindeki 15 PS 090 plakalı tırla çarpıştı.

10 YARALI
Kazaya yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile 8 kişi, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

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