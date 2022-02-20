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İstanbul Büyükçekmece'de gençler hem trafiği hem canlarını tehlikeye attılar

İstanbul Büyükçekmece'de gençler hem trafiği hem canlarını tehlikeye attılar
20.02.2022 09:50

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Büyükçekmece’de trafiğe açık alanda araç üstünde eğlenerek seyahat eden 5 genç, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis tarafından yakalanan sürücüye cezai işlem uygulandı. Mimaroba Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde 5 genç seyir halindeki aracın üstüne çıkarak seyahat etti. Trafiği ve kendi canlarını hiçe sayan gençler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve trafik ekipleri aracı tespit etti. Araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürdüğü için cezai işlem uygulandı.

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