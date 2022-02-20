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Sarıyer polisi motosikletin hava filtresini şarjlı matkapla sökünce 2 tabanca buldu

Sarıyer polisi motosikletin hava filtresini şarjlı matkapla sökünce 2 tabanca buldu
20.02.2022 10:00

OTOMATİK OYNAT

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Sarıyer’de motosiklet polis timleri yol kenarındaki bir motosikletin yanında bekleyen şahısları görünce şüphelenerek arama yaptı. Motosikletin hava filtresini şarjlı matkapla açan polis, içerisine saklanmış iki adet tabanca ele geçirdi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı “yunus” diye tabir edilen motorize polis timi, Huzur Mahallesi Ulubaş Caddesi üzerinde devriye gezdiği esnada sağ şeritteki 34 J 7742 plakalı motosikletin başında bekleyen Emin A. ve Hacı Y.‘yi görünce, şüphelenerek takibe aldı. Bir süre sonra şüpheli şahısların yanına giden polis ekipleri, şahısların üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şahısların üzerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan polis ekipleri, motosiklet üzerinde inceleme yaptı. Motosikleti dikkatli bir şekilde inceleyen ekipler, hava filtresinin olduğu yerde poşet parçasını görünce şarjlı matkapla filtrenin kapağını açtı. İnceleme yapan ekipler buraya gizlenmiş iki adet tabancayı ele geçirdi. Yapılan arama ise kameralara yansıdı. Bunun üzerine gözaltına alınan Emin A. ve Hacı Y.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. El konulan silahlar ise incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

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