İstanbul'da sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kent sabah saatlerinde karanlığa gömülürken şimşekler ise karanlığı aydınlattı. Arnavutköy'de düşen bir yıldırım ise kameralara yansıdı.
İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde düşen yıldırım kameralara yansıdı
- İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde düşen yıldırım kameralara yansıdı
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