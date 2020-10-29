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İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde düşen yıldırım kameralara yansıdı

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde düşen yıldırım kameralara yansıdı
DHA
29.10.2020 13:26

İstanbul'da sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kent sabah saatlerinde karanlığa gömülürken şimşekler ise karanlığı aydınlattı. Arnavutköy'de düşen bir yıldırım ise kameralara yansıdı.


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