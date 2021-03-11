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İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi! (İlk video görüntüler)

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi! (İlk video görüntüler)
11.03.2021 12:16
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Son dakika haberi: Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın 4'üncü kat korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. Adliyeye gelen itfaiye ekipleri, hava yatağı açtı. İntihar etmek isteyen kişiyi ikna çabası sürüyor.


İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar yaşanıyor.

İstanbul Adalet Sarayı'nın 4'üncü kat korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

Adliyeye gelen itfaiye ekipleri, hava yatağı açtı.

İntihar etmek isteyen kişiyi ikna çabası sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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