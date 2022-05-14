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Isparta’da hortum paniği! O anlar kamerada

Isparta’da hortum paniği! O anlar kamerada
14.05.2022 18:21

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Isparta'da kısa süreli ortum paniği yaşandı. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Isparta'da kısa süre etkili olan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda hortumu görenlerin kaçması ve panik anları yer aldı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, paniğe neden oldu.

HORTUM PANİĞİ KAMERADA
Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAÇMAK İSTERKEN DÜŞTÜ
Kamera kayıtlarında, hortumu fark edenlerin iş yerlerine girdiği, paniklediği ve bu sırada bir kişinin de kaçmak isterken düştüğü görüldü.

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