İnsan kanına dökülen kobra yılanı zehrinin etkisi kan dondurdu! İşte yılan zehrinin kandaki inanılmaz etkisi

15.09.2020 06:08

Avustralya kadar olmasa da Türkiye'de de azımsanmayacak kadar çok zehirli yılan bulunmakta. Yılan zehrinin zararlarının ne boyutta olduğunu bilmeyen birçok kişi, bu durumu umursamıyor. Kobra yılanı zehriyle ilgili yapılan testin sonuçları tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İnsan kanı üzerine dökülen yılan zehrinin yaptığı etki adeta kan dondurdu.

Bilinen en tehlikeli zehirlerden olan yılan zehri üzerinde yapılan testin sonuçları tüyler ürpertti. Yılan zehrinin insan kanına etkisi, bazen sinir sistemine etki ederek ortaya çıkarken bazen de kana etki ederek kendini göstermektedir. Yılan zehri kanı hızla pıhtılaştırarak akışı önlemektedir. Zehri kullanılan yılanın cinsi ise kobradır.

Tehlikeli olarak bilinen bütün yılan zehirleri aslında tıpta küçük dozlarda ilaç olarak kullanılmaktadır. Yılan zehirlerinin doğru ve uzman odaklı kullanıldığında tedavi edici etkisi eskiden beridir bilinmektedir. Yılandan zehir örneği ancak videoda görüldüğü gibi alınabilmektedir.

Tepesi kağıtla kapatılmış bir kavonozun üzerindeki kağıda yılanın dişleri geçirilir ve yılanın zehri sağılmış olunur. Yılanlar dişlerinin bir yüzeyi delmesi üzerine içgüdüsel olarak zehir salgılar. Genellikle yılanlar ne kadar zehirli ise o kadar az zehir salgılar.

Kullanılan yılan zehri kana karıştığı anda kan dolaşımında önemli aksaklıklara neden olur. En önemli etkisi kan basıncının düşmesi olarak görülür. Genllikle bütün yılan cinslerinde bulunan Fosfalipaz A2, kırmızı kan hücrelerinin hemolizine yol açar ve bölgesel kas hücresi ölümlerine sebep olur.