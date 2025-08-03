İnegöl'de feci kaza: Araç tarlaya uçtu! 1 ölü 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya uçup ters döndü. Kazada kadın sürücü yaşamını yitirirken, yanında bulunan sevgilisi hafif yaralandı. Olay yerine gelen kadının ailesi ise yaralı adama saldırdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Havva Güven (38) yönetimindeki 16 EF 682 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki levhalara çarptıktan sonra tarlaya savrularak ters döndü.

Kazanın şiddetiyle araçta sıkışan Havva Güven olay yerinde hayatını kaybetti. Yan koltukta bulunan Ekrem B. (51) ise hafif yaralı olarak kurtarıldı ve ayakta tedavi edildi.

Acı haberi alarak kaza yerine gelen Havva Güven'in ailesi, Ekrem B.'ye tepki gösterip saldırdı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.