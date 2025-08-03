Sancaktepe’de kardeş cinayeti: Tartışma kanlı bitti
İstanbul'un en büyük sorunlarından biri park yeri sorunu... Kaldırım kenarlarına duba ve şişeler koyanlar, sokakları kapatanlar ve gün aşırı yaşanan 'arabanı çek' kavgaları kentin rutini oldu. Durum öyle bir vaziyet aldı ki park yerini için kardeş kardeşi katleder oldu. Sancaktepe'de aynı binada yaşayan Ali Ş. ve kardeşi Murat Ş. arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ş., kardeşi Murat Ş. ile eşi Cennet Ş.'ye silahla ateş etti. Murat Ş. olay yerinde can verdi. Saldırgan ağabet gözaltına alındı.
İstanbul Sancaktepe'de aynı binada yaşayan kardeşler Ali Ş. ve Murat Ş. arasında park yeri meselesi ile tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ş., silahla kardeşi Murat Ş. ve eşi Cennet Ş.'ye ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Murat Ş.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bacağından yaralanan Cennet Ş. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, kardeşini öldüren Ali Ş.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.
Murat Ş.'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.