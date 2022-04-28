RAMAZAN İMSAKİYE
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Husumetli grup yeniden karşılaştı! Ortalık savaş alanına döndü! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

Husumetli grup yeniden karşılaştı! Ortalık savaş alanına döndü! Masa ve sandalyeler havada uçuştu
28.04.2022 13:54

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Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, karşı karşıya geldiği etkinlikte bir kez daha tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Yaşam Videoları

Daha öncesinde Sakaryaspor kutlamalarında aralarında tartışma çıkan iki grup genç düzenlenen farklı bir etkinlikte tekrar karşı karşıya gelince ortalık karıştı. Masa ve sandalyelerin de zarar gördüğü olay polis ekiplerinin bölgeye gelmesi ile sonlandı. Kavganın ardından masa ve sandalyeleri zarar gören organizasyon firması yetkilisi ise zararının karşılanmasını istedi.

Olay, Adapazarı ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncesinde Sakaryaspor kutlamalarında aralarında tartışma çıkan iki grup genç tekrar karşılaştı. İlçede düzenlenen farklı bir etkinlikte karşı karşıya gelen gençler arasında kavga çıktı. Olay esnasında bölgede bulunan bazı masa ve sandalyelerde zarar gördü. Kavga daha fazla büyümeden o sırada bölgede devriye atmakta olan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri'nin bölgeye gelmesiyle son buldu.

Tarafların ayrılmasının ardından masa ve sandalyeleri kırılan organizasyon firma yetkilisi gençlerden zararlarını karşılamasını talep etti. Olayı anlatan genç Y.A., "Sakaryaspor kutlamalarında aramızda bir husumet olmuştu. Şimdi tekrar karşı karşıya geldik, çağırdılar konuşacağız dediler sonra karşı taraftan bir tanesi Murat'ın yani arkadaşımın boynuna sarıldı. Ve o esnada bir arbede yaşandı" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, kavgaya karışan gençlerden biri yaşanan zararı karşılamak için cep telefonu numarasını, organizasyon firması yetkilisine verdi.

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