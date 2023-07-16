Hollywood diyeti Ufuk Özkan'ı hastanelik etti! Hollywood diyeti nedir, hangi besinler tüketiliyor?

16.07.2023 19:30 - Son Güncelleme: 16.07.2023 19:30
OTOMATİK OYNAT
Hollywood diyeti hakkında detayları araştırılmaya başlandı. Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan yeni projesinde oynayacağı rol için, 5-6 kilo vermeyi amaçlarken yanlış diyet nedeniyle sağlığından oldu. Özkan’ın Siroz hastalığına yakalandığı ve karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline başvurduğu öğrenildi. Peki, Ufuk Özkan'ın yaptığı Hollywood diyeti zararları neler? İşte detaylar...
"Hollywood diyeti nedir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Oyuncu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için 17'ye yakın kilo verdi. Bağışıklık sistemi çöken Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı (Hollywood diyeti) olduğunu belirtti. Hollywood diyetinin zararları ise merak konusu oldu. İşte, Hollywood diyeti hakkında merak edilenler...
HOLLYWOOD DİYETİNDE NELER YENİR?
Hollywood diyetinin geçmişi 1930'lara dayanıyor. Başlangıçta 1929'da "on sekiz günlük diyet" olarak biliniyordu ve greyfurt, portakal, tost, sebze ve yumurta kombinasyonları içeriyordu.
Diyet daha sonra Hollywood'da bir moda haline geldi ve Amerika'nın her yerine yayıldı.
Et , yumurta, yağ ve protein açısından zengin diğer besinler ve bazı sebzelerle birlikte genellikle her öğünde bir greyfurt yemekten oluşmasına rağmen, diyette farklılıklar vardır. Diyetin temelini yeşil sebzeler oluşturur. Brokoli, ıspanak, lahana, karnabahar gibi çeşitli yeşil sebzeler tüketilir.
Uzmanlar, bu diyet yönteminin aşırı düşük kalori alımını ve yetersiz beslenmeyi içermesi nedeniyle birçok sağlık sorununa yol açabileceğine dikkat çekiyor.
HASTALIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI!
48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıktı. Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, "9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor." dediği öğrenildi.
"KARACİĞERİMLE İLGİLİ PROBLEMLER YAŞIYORUM"
Bu süreçte üç sinema filmiyle anlaşan Ufuk Özkan'ın, nasıl hareket edeceği merak konusu oldu. Basında çıkan haberler üzerine ünlü oyuncudan açıklama geldi. Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum. Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında kontrollerim düzenli olarak yapılıyor.
Gelişebilecek süreçler ile ilgili önceden görüşmeler yapılıyor. Sevenlerimden endişe dolu mesajlar aldım ve çok üzüldüm. Hayat bizleri hastalıklarla beraber yaşamayı öğrenmek zorunda bırakıyor. Ama yaşadığım bu süreçlerin hiçbir zaman işimi etkilemesine izin vermedim. Bugünden sonrada Allah'ın izniyle böyle bir niyetim yok, en kısa zamanda yeni dizi ve filmlerle huzurunuza çıkacağım. Tüm sevgi dolu, dua dolu mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Saygı ve Sevgilerimle Ufuk Özkan (abiniz,kardeşiniz) İyi ki varsınız."
"HOLLYWOOD DİYETİ NEDİR?"
Ünlülerin uyguladığı Hollywood diyeti, 1 ayda 12 ile 16 kilo arasında zayıflamayı amaçlamaktadır. Madonna, Catherine Zeta Jones, Carmen Electra ve Sharon Stone gibi ünlüler Hollywood diyetini tercih etti. Diyete 1 ay devam edenler 12 ila 16 kilo arasında zayıflayabiliyor. Diyetin temel amacı sıvı alma üzerine. Haftanın 2 günü peş peşe sadece meyve suyu içilmesi isteniyor. Ayrıca günde en az 8 bardak da su tüketiliyor.