Hollywood diyeti Ufuk Özkan'ı hastanelik etti! Hollywood diyeti nedir, hangi besinler tüketiliyor?

"Hollywood diyeti nedir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Oyuncu Ufuk Özkan, canlandıracağı rol için 17'ye yakın kilo verdi. Bağışıklık sistemi çöken Özkan, verdiği fazla kiloların nedeninin ise yanlış bir diyet programı (Hollywood diyeti) olduğunu belirtti. Hollywood diyetinin zararları ise merak konusu oldu. İşte, Hollywood diyeti hakkında merak edilenler...

HOLLYWOOD DİYETİNDE NELER YENİR?

Hollywood diyetinin geçmişi 1930'lara dayanıyor. Başlangıçta 1929'da "on sekiz günlük diyet" olarak biliniyordu ve greyfurt, portakal, tost, sebze ve yumurta kombinasyonları içeriyordu.



Diyet daha sonra Hollywood'da bir moda haline geldi ve Amerika'nın her yerine yayıldı.

Et , yumurta, yağ ve protein açısından zengin diğer besinler ve bazı sebzelerle birlikte genellikle her öğünde bir greyfurt yemekten oluşmasına rağmen, diyette farklılıklar vardır. Diyetin temelini yeşil sebzeler oluşturur. Brokoli, ıspanak, lahana, karnabahar gibi çeşitli yeşil sebzeler tüketilir.

Hollywood diyetinde et, şeker, alkol, unlu gıdalar, baklagil yasaktır.



Uzmanlar, bu diyet yönteminin aşırı düşük kalori alımını ve yetersiz beslenmeyi içermesi nedeniyle birçok sağlık sorununa yol açabileceğine dikkat çekiyor.

HASTALIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI!

48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıktı. Kadavradan organ nakli için sıraya giren oyuncuyla ilgili doktorlarının, "9 ile 12 ay arası ömrünüz kaldı. Nakil olmanız gerekiyor." dediği öğrenildi.