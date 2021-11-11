Haberler Yaşam Videoları Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti
11.11.2021 15:37
Ana Sayfa 01:00
Eşi güzelliğiyle görenleri...
Ana Sayfa 10:36
Türkler Savunma Sanayii'nde...
Ana Sayfa 01:49
Tekelci Google, Türkiye'nin...
Ana Sayfa 00:38
Sis bulutlarının mest eden...
Ana Sayfa 00:58
Sobadan sızan gaz, anne ve 2...
Ana Sayfa 03:24
Tuzla'daki korkunç kaza...
Ana Sayfa 06:19
Muhalefetin Türkiye'si nasıl...
Ana Sayfa 00:44
Tartıştığı ağabeyini yakın...
Ana Sayfa 01:14
Osmanlı salebi üşüyenlerin...
Ana Sayfa 00:56
Terör örgütlerine şafak...
Ana Sayfa 01:19
Amanoslar'da yeni operasyon!
Ana Sayfa 00:45
Refüje düşen otomobilin...

Malatya’da girdikleri bir işyerinde televizyon ve motosiklet çalan hırsızların rahatlığı pes dedirtti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bir lokantaya giren 2 şüpheli işyerinden 1 adet televizyon, bir motosiklet ve dolapta bulunan yaklaşık 30 kilo eti çalarak olay yerinde ayrıldı. Hırsızların olay yerinde uzaklaşma anları saniye saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, rahatlıkları ise pes dedirtti. Sabah saatlerinde fark edilen olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri izlenen 105 saatlik kamera görüntülerinin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalayarak gözaltına alırken, çalınan televizyon bulunarak sahibine teslim dildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA