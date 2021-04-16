HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı! 16 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken bazı bölgeler ve iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 16 Nisan hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarı genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimler ile Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu
IĞDIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık