HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok il için sağanak uyarısı! 16 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken bazı bölgeler ve iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il 16 Nisan hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarı genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimler ile Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, kuzey kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in kıyı kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

IĞDIR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık