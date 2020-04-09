HAVA DURUMU | Meteorolojiden bir uyarı daha! Fırtınadan sonra şimdi de... | 9 Nisan 2020

Son dakika hava durumu tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlanırken, bazı iller için uyarılar da geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde bugün havanın Muğla, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Denizli'de gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz , İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu(Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Kırşehir çevreleri ile Afyonkarahisar ve Denizli'nin doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN 6°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
9 NİSAN 2020 PERŞEMBE HAVA DURUMU
10 NİSAN 2020 CUMA HAVA DURUMU
11 NİSAN 2020 CUMARTESİ HAVA DURUMU
12 NİSAN 2020 PAZAR HAVA DURUMU
13 NİSAN 2020 PAZARTESİ HAVA DURUMU
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