HAVA DURUMU | Meteorolojiden 6 ile kritik uyarı! Kuvvetli yağış geliyor | 8 Nisan 2020 Video 08.04.2020 12:13

Son dakika hava durumu tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde bugün havanın Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı