HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! Gökten çamur yağacak! Dikkat çeken maske uyarısı: İçindeki o madde...

Son dakika haberleri… Hafta sonu için kritik bir uyarı geldi. Meteorolojik verilere göre Sahra Çölü’nden Türkiye’ye toz taşınımı geliyor Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Doğan Yaşar, hafta sonu beklenen yağmurla araçların üzerinin de çamur olabileceğini belirtirken vatandaşlara maske uyarısında da bulundu. Yaşar, “Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, Sahra Çölü üzerinden hafta sonu Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini belirtti.

Maske takılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Cumartesi- pazar çok yoğun miktarda gelecek. Biz onları toz olarak görmüyoruz. 'Tabakalı silikat' dediğimiz, içinde her türlü elementin bulunduğu, dünyanın ana gübreleri olarak görüyoruz. Toz taşınımı, dediğiniz zaman bereket geliyor aslında.





Lodosla beraber gelen bu toz taşınımları insanlarda genelde baş ağrısına neden oluyor. Bunun nedeni ise toz dediğimiz kil mineralleri içindeki her türlü elementin bulunması. Bu elementlerinin fazlalığı, vücutta baş ve mide ağrısına neden olabiliyor. Bu dönemlerde özellikle bahar alerjisi olanlar, partikül tutucu maske takmalı, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı.

Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

Hafta sonu yağmurun ardından araçların üzerinin çamur olabileceğini de belirten Prof. Dr. Yaşar, "Mutlaka çamura bürünecektir araçlarımız. Umarım, önümüzdeki hafta yağmur daha çok yağar; çünkü bu tozlar, yağmurla birlikte aşağı iniyor.





İnsin ki biz de rahatlayalım. Kapıyı, pencereyi açabilelim. Toprağa indikten sonra bize bereket olarak dönüyor" diye konuştu.

BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey ve iç kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bayburt çevrelerinin, bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

IĞDIR 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KARS -1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

VAN 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 10°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 6°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık