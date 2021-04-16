HAVA DURUMU | Hafta sonuna dikkat! Gökten çamur yağacak! Dikkat çeken maske uyarısı: İçindeki o madde...

Son dakika haberleri… Hafta sonu için kritik bir uyarı geldi. Meteorolojik verilere göre Sahra Çölü’nden Türkiye’ye toz taşınımı geliyor Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Doğan Yaşar, hafta sonu beklenen yağmurla araçların üzerinin de çamur olabileceğini belirtirken vatandaşlara maske uyarısında da bulundu. Yaşar, “Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor” dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, Sahra Çölü üzerinden hafta sonu Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini belirtti.
Maske takılması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Cumartesi- pazar çok yoğun miktarda gelecek. Biz onları toz olarak görmüyoruz. 'Tabakalı silikat' dediğimiz, içinde her türlü elementin bulunduğu, dünyanın ana gübreleri olarak görüyoruz. Toz taşınımı, dediğiniz zaman bereket geliyor aslında.
Lodosla beraber gelen bu toz taşınımları insanlarda genelde baş ağrısına neden oluyor. Bunun nedeni ise toz dediğimiz kil mineralleri içindeki her türlü elementin bulunması. Bu elementlerinin fazlalığı, vücutta baş ve mide ağrısına neden olabiliyor. Bu dönemlerde özellikle bahar alerjisi olanlar, partikül tutucu maske takmalı, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalı.
Biz o tozu gözle görmüyoruz, soluyoruz. O tozun içindeki minicik partiküllerle magnezyumdan kalsiyuma kadar birçok elementin fazlalığı, sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.
Hafta sonu yağmurun ardından araçların üzerinin çamur olabileceğini de belirten Prof. Dr. Yaşar, "Mutlaka çamura bürünecektir araçlarımız. Umarım, önümüzdeki hafta yağmur daha çok yağar; çünkü bu tozlar, yağmurla birlikte aşağı iniyor.
İnsin ki biz de rahatlayalım. Kapıyı, pencereyi açabilelim. Toprağa indikten sonra bize bereket olarak dönüyor" diye konuştu.
BÖLGELERİMİZDE YARIN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey ve iç kesimleri çok bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bayburt çevrelerinin, bugün Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
IĞDIR 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KARS -1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
VAN 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 6°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık