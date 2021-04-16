RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları Burdur’da yaşlı çift kazada can verdi!

Burdur’da yaşlı çift kazada can verdi!

Burdur’da yaşlı çift kazada can verdi!
16.04.2021 17:35
Ana Sayfa 00:58
Sarıyer’de 4 katlı binanın...
Ana Sayfa 00:58
Burdur’da yaşlı çift kazada...
Ana Sayfa 02:19
CHP'nin 128 milyar dolar...
Ana Sayfa 02:24
Merkez Bankası'ndan "128...
Ana Sayfa 01:35
Gıdada sahtecilik yapan...
Ana Sayfa 01:25
CHP'li belediyeden hayali...
Ana Sayfa 02:15
DEAŞ'lı teröristin gözü yaşlı!...
Ana Sayfa 00:45
Bakan Pakdemirli: 'Rabbim...
Ana Sayfa 00:17
Ankara'da bandrolsüz boş...
Ana Sayfa 01:50
Aynı aileden 8 kişi ölü! ''Aşı...
Ana Sayfa 01:13
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretini...
Ana Sayfa 02:45
Borsa güne nasıl başladı? 16...

Burdur'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Mevlüt A. idaresindeki 07 CSK 09 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Kavşağı'nda İbrahim Parlak'ın (81) kullandığı 15 NE 560 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Parlak'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Parlak'ın eşi İlkay Parlak (73) ile diğer sürücü Mevlüt A. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlkay Parlak, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan Mevlüt A. ise hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Haberi alan Parlak çiftinin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşam Videoları