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Hatay’da gerçekleşen feci kazanın ardından Vali Masatlı açıklamalarda bulundu
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Hatay'da gerçekleşen feci kazanın ardından Vali Masatlı açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 17:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 17:40

Antakya - Reyhanlı karayolu yolu Üzümdalı mevkiinde kamyonla minibüsün karıştığı kazada 6 kişi ölürken biri ağır 8 kişi de yaralandı. Hatay valisi Mustafa Masatlı olay yenide giderek incelemelerde bulundu. Kazazedelerin yakınlarıyla görüşerek başsağlığında bulundu. Masatlı burada yaptığı açıklamada, "Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı bir şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay. Buradan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 6 ölümüz var. Biri ağır olmak üzere 8 yaralımız var." dedi.

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