Hatay'da feci kaza! Tofaş mezar oldu!

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 15:33 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 15:33

Hatay'da, Gaziantep yolu Kırıkhan ilçe merkezi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. 31 AAF 160 plakalı TOFAŞ marka otomobil, 06 EAY 260 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TOFAŞ otomobili hurdaya dönerken, araçta bulunan iki kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkıştırılan kişileri araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrollerde, otomobilde bulunan Osman E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak tedavi edilen Ahmet K.'nın sağlık durumu hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi. Ölen Osman E.'nin cenazesi, morga kaldırılmak üzere cenaze aracıyla götürüldü.