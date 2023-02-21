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Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü bazıları yola savruldu

Hatay'da deprem sonrası mezarlar hasar gördü bazıları yola savruldu
21.02.2023 09:29 - Son Güncelleme: 21.02.2023 09:40

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem sonrası Hatay'da asri mezarlıkta bulunan çoğu mezar hasar görürken bazı mezarlarda yola uçtu. Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 depremin ardından Hatay’da yüzlerce bina yıkılırken binlerce binada ise hasar oluştu. Depremin yıkıcı etkisi sadece binalara olmazken Antakya Asri Mezarlığı'nda bazı mezarlarda hasar oluşurken bazılarının da yola uçtuğu görüldü. Yakınlarının mezarına ziyarete gelen bazı vatandaşlar depremden sonra yola gelen kabri görünce gözlerine inanamıyor. Açılan mezarlar ise iş makinalarının yardımıyla kapatılıyor.

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