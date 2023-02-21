Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremin ardından apartman enkazından 3 cansız beden çıkartıldı

Hatay’da yaşanan 6.4 şiddetindeki depremde yıkılan Gazi Mahallesi’ndeki apartmanın enkazında gece boyun sürdürülen çalışmalarda 3 cenaze çıkartıldı. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Hatay Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi’nde yıkılan binanın enkazından 3 ceset çıkartıldı. Gece boyunca enkazdan çalışmaları sürdüren ekipler, sabah 05.00 sıralarında bir depremzedenin cansız bedenine ulaştı. Çalışmalarına devam eden ekiple 08.30’da iki kişinin daha cesedini enkazdan çıkardı. Bina önüne bekleyişini sürdüren cenaze yakınları, cesetlerin çıkartılması ile gözyaşlarına boğuldu. Arama kurtarma ekipleri, apartman enkazındaki çalışmalarını sonlandırdı.