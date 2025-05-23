Tunceli’de tarihi kaleye giden kişi uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Tunceli'nin Çemçeli köyü Örtülü mezrasında, tarihi kaleye geziye giden 62 yaşındaki Ali T., dengesini kaybederek yaklaşık 200 metreden vadi tabanına düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, SAK, JAK, UMKE, 112 ve Munzur Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Son derece sarp olan alana halatlar yardımıyla istasyon kuran ekipler, 4 saatlik bir çalışmanın ardından cenazeye ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden alınan cenaze, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.