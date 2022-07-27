Hastane içinde silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, klinikler B blok önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.