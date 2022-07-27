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Adana uçuşunda kaptan pilottan yolcuları gülümseten anons

Adana uçuşunda kaptan pilottan yolcuları gülümseten anons
27.07.2022 15:30 - Son Güncelleme: 27.07.2022 15:30

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İstanbul-Adana seferini gerçekleştiren tarifeli uçağın kaptan pilotu, Azer Bülbül’ün ‘Çoğu gitti azı kaldı’ şarkısına atıfta bulunarak yaptığı bilgilendirme anonsu, yolcuları gülümsetti. Bir yolcu tarafından kaydedilen o anlar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul-Adana seferini gerçekleştiren tarifeli seferinde yolculara uçuş hakkında bilgi veren uçağın kaptan pilotu, gülümseten bir anonsa imza attı. Uçuşun büyük bir bölümünün tamamlandığını, şarkıcı Azer Bülbül’ün ‘Çoğu gitti azı kaldı’ şarkısına atıfta bulunarak anlatan pilotun samimi tarzı yolcuları gülümsetti. Şarkı sözlerini söyleyen pilot esprili bir dille “Sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef. Sesi güzel olan biri varsa o söylesin” dedi. Yolcunun samimi anonsu sonrası yolcular ise pilotu alkışladı. Bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedilerek paylaşılan o anlar ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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