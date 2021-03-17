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Hastane bahçesinde kafatası bulundu

Hastane bahçesinde kafatası bulundu
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Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin bulunduğu ormanlık alanda insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası bulundu. Kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Konyaaltı ilçesindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için gelen kadın, öğle saatlerinde üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda yürüyüş yaparken ağaçların arasında kafatası olduğunu fark etti.

ADLİ TIP İNCELEYECEK
Eline aldığı sopayı kafatasına geçiren kadın, hastane bahçesine çıkartıp, güvenlik görevlilerine teslim etti. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelerek kafatası üzerinde inceleme yaptı.
Kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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