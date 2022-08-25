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Haramidere taştı! Esenyurt'ta su basan evleri bir daha bastı

Haramidere taştı! Esenyurt'ta su basan evleri bir daha bastı
25.08.2022 10:52 - Son Güncelleme: 25.08.2022 10:53

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Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı.

Yaşam Videoları

Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde boşaltılan evlerin bodrum katları yine suyla doldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

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