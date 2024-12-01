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Hakkari'de dağdan düşen genç hayatını kaybetti
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Hakkari'de dağdan düşen genç hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 13:37

Hakkari'nin Üzümcü köyünde dağa çıkan ve dengesini kaybederek düşen bir genç hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre olay, Hakkari'ye bağlı Üzümcü köyünün dağlık bölgesinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dağlık alana çıkan 3 kişiden biri metrelerce yükseklikten düştü. Hayatını kaybeden Erol Günay isimli gencin cenazesi AFAD ekipleri tarafından zorlu arazi şartlarında yapılan çalışmalarla alınırken, diğer 2 kişinin de yine AFAD ekipleri tarafından yara almadan kurtarıldığı belirtildi.

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