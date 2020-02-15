Gribin sonu kanser! Uzmanlar uyardı... Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? 15.02.2020 16:54

Havaların soğuması, kış aylarının sert koşullarda geçmesi nedeniyle hastalıklar yakamızı bırakmıyor. Bu yüzden bağışıklık sistemini güçlü tutmak, hastalıklardan uzak durmanın başında geliyor. Öte yandan bağışıklık sisteminin zayıf olması kansere yakalanma riskini de arttırıyor. İç Hastalıkları ve İmmünoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, "Vücut direnci düşük olanlarda grip sık tekrarladığı için kısır bir döngü yaşanır" uyarısı yaptı. Dr. Görmez ayrıca amansız kanserin bağışıklık sistemi zayıf olanları sevdiğini vurguladı. Peki kanserden korunmak için bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve üst solunum yolu hastalıkları hemen herkesin yakasına yapıştı. Halsizlik, yüksek ateş, öksürük ve vücut ağrısı şikayetiyle hastanelere koşanların sayısı arttı.

Bağışıklık sistemi zayıf olanların gribi ağır geçirdiğini söyleyen İç Hastalıkları ve İmmünoterapi Uzmanı Dr. Ülkü Görmez, "Vücut direnci düşük olanlarda grip sık tekrarladığı için kısır bir döngü yaşanır" uyarısı yaptı. Yılın büyük bölümünü gripli geçirenlerin dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Görmez, amansız kanserin bağışıklık sistemi zayıf olanları sevdiğini vurguladı.

'VAKTİNDE ÖNLEM ALIN'

Tüm rahatsızlıkların temelinde bağışıklık sisteminin tam ve doğru çalışmıyor olmasının yattığını dile getiren Dr. Ülkü Görmez, şöyle devam etti: "Sık grip olanların üstünde durması gereken konu bağışıklık sistemi.

Eğer vaktinde tedbir almazlarsa ileride ciddi hastalıklar onları bekliyor. Lösemi, lenfoma ve yumuşak doku kanseri yakalanılacak hastalıklarda birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada vitiligo, sedef gibi hastalıklar bulunuyor ve giderek artıyor. Sık antibiyotik kullanımı da bunları tetikliyor. İltihaplı romatizmalar ise üçüncü sırada yer alıyor."

BÜNYEMİZ ZAYIF!

Türkiye'deki her 10 kişiden 8'inin bağışıklığının zayıf olduğunu anlatan Dr. Ülkü Görmez, amansız hastalıkların bu kadar yaygın olmasını bu duruma bağladı. Grip dönemlerinde C vitamin değeri yüksek sebzemeyvelerin iyi birer koruyucu olduğunu yineleyen Dr. Görmez, vücudun D vitamin seviyesinin yüksek tutulmasını, mutlaka Omega-3 açısından zengin besinlerin tüketilmesini önerdi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER

BALIK: Hastalık yapan bileşiklerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan Omega-3 almak için haftada 2-3 kez balık tüketin.

PORTAKAL: C vitamini zengini portakal ve kivi soğuk algınlığı ile grip gibi hastalıklardan koruyor.

YUMURTA: Yeterli protein almak bağışıklık sisteminin güçlenmesi için önemli. Yumurta da protein kaynağıdır.

SARIMSAK: İçeriğindeki bileşikler toksinlerle savaşıp, kanser ve kalp-damar hastalıklarını önlüyor. Soğuk algınlığı, nezle ve girip gibi hastalıklardan koruyor.

KARALAHANA: Hem çok güçlü bir antioksidan hem de kuarsetin içeriği ile anti kanser, anti viral etkilere sahip.

BAKLAGİLLER: Bağışıklığı güçlendirmek için vitamin ile minerallerden zengin beslenmek ve yeterli protein almak önemli. Mercimek ve nohut gibi baklagiller bu şartları yerine getirir.

YEŞİL ÇAY: Bağışıklığı güçlendiren yeşil çayı aşırı sıcak suyla hazırlamamak gerekiyor.

NAR: "Antioksidan kaynağı nar güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmaz besinlerden.

ZENCEFİL: Kolesterolü düşüren, karaciğeri koruyan zencefil bağışıklık sistemine de iyi geliyor.

ZERDEÇAL: Güçlü bir bağışıklık sistemi için önemli.

KEFİR: Probiyotikten zengin olan kefirin her gün 1 su bardağı kadar tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.

EVDE YAPILACAK MUCİZE KARIŞIM

Çocukluk çağından itibaren birçok hastalığın önüne geçilebileceğini söyleyen Dr. Ülkü Görmez, bağışıklığı destekleyici beslenme ve yaşam biçiminin bu anlamda çok önemli olduğunu belirtti. Dr. Görmez, evde uygulanabilecek bağışıklık sistemini güçlendiren basit bir immün karışım tarifi verdi:



İLAÇ NİYETİNE TÜKETİN...

Bir bardak havuç suyunun içine 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı (yoksa zeytin yağı) + birer tutam zencefil, tarçın, zerdeçal ekleyin. Bu karışımın yanında istediğiniz kadar ceviz yiyebilirsiniz, bol bol zeytin tüketebilirsiniz. Bu karışım her gün veya gün aşırı günün herhangi bir saatinde ama tercihen sabah saatlerinde tüketilmelidir.