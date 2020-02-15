Düzce'de akılalmaz olay! Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi 15.02.2020 17:13

Düzce’de cami önünde kar üzerinde drift yaptığı görüntüleri WhatsApp aracılığı ile yanlışlıkla polise de gönderen sürücüye, 6 bin 141 TL ceza kesildi.

Geçen hafta yaşanan olayda Merkez Büyük Camii'nde sabah namazını kılan A.Ç., daha sonra cipi ile caminin önündeki alanda kar üzerinde drift yaptı. O anları ise bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntüler cami bahçesinde bulunan bir iş yerinin kamerasına da yansıdı.

GÖRÜNLERİ YANLIŞLIKLA POLİSE ATTI

A.Ç. bu görüntüleri alarak WhatsApp aracılığı ile arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı. Ancak, A.Ç. görüntüyü isim benzerliği olan arkadaşının yerine daha önce tanıştığı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesinde görevli polis memuruna da attı.

6 BİN 141 LİRA CEZA YEDİ

Görüntüler üzerine aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücüye 6 bin 141 lira cezai işlem uyguladı.