Pegasus uçağı kazasında son dakika gelişmesi! Pilotun ifadesi alınıyor

Son dakika haberi... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın hastanede ifadesinin alındığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.
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