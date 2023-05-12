Haberler Yaşam Videoları Gençler Togg’a hayran kaldı fotoğraf çekme yarışına girdi

Gençler Togg’a hayran kaldı fotoğraf çekme yarışına girdi

Gençler Togg’a hayran kaldı fotoğraf çekme yarışına girdi
12.05.2023 16:59

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:34
Gümüşhane'de kış uykusundan...
Yaşam 00:17
Malatya polisinden uyuşturucu...
Yaşam 01:14
Polise yumruk attı,...
Yaşam 01:16
Antalya'da vahşet'! Annesini...
Yaşam 02:47
Maltepe’de seyir halindeki...
Yaşam 01:59
Bahar yağmurları geliyor!
Yaşam 00:54
Düğün konvoyu yapan bir grup...
Yaşam 00:23
Ani fren yapan motosikletli...
Yaşam 04:09
SON DAKİKA I Malatya’da...
Yaşam 07:08
İstanbul’da ev sahibi dehşeti
Yaşam 02:05
Yenice’de kuvvetli sağanak ve...
Yaşam 01:37
Annesini hastaneye götürmek...

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Antalya’nın Aksu ilçesinde Millet Bahçesi'ne getirildi. Togg, gençler tarafından büyük beğeni topladı. Antalya’nın Aksu ilçesinde tanıtılan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. “Gemlik Mavisi” rengindeki araçla gençler fotoğraf çekme yarışına girdi. Vatandaşlar tarafından aracın çok beğenildiğini ifade eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, “Türkiye'nin gururu, ülkenin onuru yerli ve milli otomobil Togg, Aksu Kent Meydanı'nda vatandaşlarımızla ile buluştu. İlçe sakinlerimizin beğenisine sunulan Togg'a vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi” dedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA