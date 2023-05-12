Gençler Togg’a hayran kaldı fotoğraf çekme yarışına girdi

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Antalya’nın Aksu ilçesinde Millet Bahçesi'ne getirildi. Togg, gençler tarafından büyük beğeni topladı. Antalya’nın Aksu ilçesinde tanıtılan Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. “Gemlik Mavisi” rengindeki araçla gençler fotoğraf çekme yarışına girdi. Vatandaşlar tarafından aracın çok beğenildiğini ifade eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, “Türkiye'nin gururu, ülkenin onuru yerli ve milli otomobil Togg, Aksu Kent Meydanı'nda vatandaşlarımızla ile buluştu. İlçe sakinlerimizin beğenisine sunulan Togg'a vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi” dedi.