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Genç kız annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü
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Genç kız annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 18:51 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 18:51

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı annesini göğsü ve sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Konak Caddesi'nde meydana gelen olayda M.C. (17) ile annesi T.C. (44) arasında evde yalnız oldukları sırada tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle M.C., eline aldığı bıçakla annesini defalarca bıçakladı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde T.C.'nin göğüs ve sırt bölgelerinden aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından T.C.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Annesini öldüren M.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, acı haberi duyan yakınları eve gelerek gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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