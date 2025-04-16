Gaziantep’te korkunç kaza: Tırın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada, Dolpin Halı fabrikasına ait avluda geri manevra yapan 27 HM 625 plakalı tır, 5 yaşındaki Hasan Kaplan'ı ezdi⁽¹⁾. Küçük çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hasan Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Hasan Kaplan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.