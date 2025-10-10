PODCAST CANLI YAYIN
Gaziantep’te kamyonet şarampole uçtu: 2 ağır yaralı

Gaziantep’te kamyonet şarampole uçtu: 2 ağır yaralı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu araç içerisinde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Karkamış ilçesi kırsal Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savruldu. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki şarampole uçarak durabildi. Kaza sonrası kamyonet içerisinde bulunan Ahmed Muhammed ve Mehmet Alkanat isimli 2 kişi aracın ön kısmında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin adına Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıları durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla tersanesinde feci kaza: Gemi yan yattı! 1 kişi hayatını kaybetti
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Tuzla'da gemi kazası kamerada: 1 ölü!
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Sancaktepe'de 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil 5 yaşındaki Ömer'i hayattan kopardı
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!
Arnavutköy'de ölümlü kaza kamerada!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle