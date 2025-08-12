Gaziantep’te husumetli gruplar çatıştı: 9 yaralı

SİLAHLI KAVGA 9 KİŞİYİ YARALADI

Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açması sonucu Ali İhsan Y. (26), Metin Y. (52), Metin Y. (18), Nahsen Ö. (55), Cebrail Ö. (22), Eyüpcan Ö. (16), Nahsen Ö. (19), Ertuğrul Y. (26) ve Gülay G. (64) yaralandı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.