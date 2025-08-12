PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep’te husumetli gruplar çatıştı: 9 yaralı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 9 kişi yaralandı. Polis, olay sonrası çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

SİLAHLI KAVGA 9 KİŞİYİ YARALADI
Olay, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açması sonucu Ali İhsan Y. (26), Metin Y. (52), Metin Y. (18), Nahsen Ö. (55), Cebrail Ö. (22), Eyüpcan Ö. (16), Nahsen Ö. (19), Ertuğrul Y. (26) ve Gülay G. (64) yaralandı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle