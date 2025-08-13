Yer: Adana! Yaya geçidinde taksi dehşeti: 1 ölü!

Kaza, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ahmet Güven Kaypak Bulvarı'nda meydana geldi. 01 EGC 79 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Hıdır Pişgin'e, yaya geçidinden karşı istikamete geçmeye çalışan M.Ç. yönetimindeki 01 T 0193 plakalı taksi çarptı.

Aydınlatma Direğine Çarptı

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Pişgin, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Taksi sürücüsü ise yaya geçidini geçtikten sonra ara sokağa girerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaza Anı Kamerada

Feci kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpma anı ve ardından motosikletin savrulma anı net şekilde görülüyor.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Pişgin'e ilk müdahaleyi yaptı. 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Pişgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksi Sürücüsü Teslim Oldu

Kazadan sonra kaçan taksici M.Ç., polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.