En çok satılanlar listesinde Togg rüzgarı! Kimleri geride bıraktı Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması: Üretim artıyor! TÜİK açıkladı! Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bini geçti Suriye'de iki ayak bağı: İsrail ve Fransa | Haseke'de "özerklik" denemesi | Ankara-Şam hattında "YPG'ye müdahale" hazırlığı Konut satışları yükseliyor! İlk sırada o il var AGS - ÖABT sonuç sorgulama ekranı osym.gov.tr 2025 | AGS - ÖABT sınav sonuçları açıklandı mı, atanmak için kaç puan gerekli? AFAD açıkladı: 6.1 sonrası Balıkesir'de bin 235 artçı deprem meydana geldi!
Yer: Adana! Yaya geçidinde taksi dehşeti: 1 ölü!

Adana’da yaya geçidinden karşı istikamete geçmeye çalışan kural tanımaz bir şoförün kullandığı taksiye çarpan motosiklet sürücüsü Hıdır Pişgin refüjdeki aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ahmet Güven Kaypak Bulvarı'nda meydana geldi. 01 EGC 79 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Hıdır Pişgin'e, yaya geçidinden karşı istikamete geçmeye çalışan M.Ç. yönetimindeki 01 T 0193 plakalı taksi çarptı.

Aydınlatma Direğine Çarptı
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Pişgin, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Taksi sürücüsü ise yaya geçidini geçtikten sonra ara sokağa girerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaza Anı Kamerada
Feci kaza, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpma anı ve ardından motosikletin savrulma anı net şekilde görülüyor.

Hastanede Hayatını Kaybetti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Pişgin'e ilk müdahaleyi yaptı. 5 Ocak Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Pişgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksi Sürücüsü Teslim Oldu
Kazadan sonra kaçan taksici M.Ç., polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

