Adıyaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı

FREN FACİASI: 19 YARALI

Kaza, Tut-Adıyaman kara yolunun 8'inci kilometresindeki Ağbelin Tepesi'nde meydana geldi. Kilis'ten Adıyaman'ın Tut ilçesine Antepfıstığı toplamaya gelen tarım işçilerini taşıyan 79 AAF 095 plakalı minibüsün freni patladı. Kontrolden çıkan araç, önce şarampole devrildi ardından yan yattı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Sürücüyle birlikte minibüste bulunan 23 kişiden 19'u yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman'daki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.