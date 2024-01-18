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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 11:06 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 11:12

Gaziantep metrosu için onay çıktı! 15 milyar liralık dev proje Cumhurbaşkanının imzası ile 2024 yılı yatırım programına kabul edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Gazi şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alındı. Karar sonrası 15 milyar TL’lik dev yatırım için Gaziantep’in tüm planlamalarının hazır olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu karar bizim için çok hayati, çok kıymetli. 1 milyonluk Şahinbey’i, 900 binlik Şehitkamil’e bağlamış olacağız.” dedi.

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