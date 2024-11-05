Fırat Mahallesi'nde silahlı kavga: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 18:55 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 18:55

Gaziantep'te amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocuğu kuzenler arasında kız alma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı.



2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Keren'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken 2'si ağır 3 yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eyüp Keren de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Muhittin K.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.





Hayatını kaybeden 2 kişinin kardeş olduğu öğrenildi

Silahlı kavgada hayatını kaybeden ve kardeş oldukları öğrenilen Mehmet ve Eyüp Keren'in cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.