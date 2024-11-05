SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Fırat Mahallesi'nde silahlı kavga: 2 ölü!
Haberler Yaşam Videoları

Fırat Mahallesi'nde silahlı kavga: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 18:55 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 18:55

Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde amca çocukları arasında kız alma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocuğu kuzenler arasında kız alma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sırasında kurşunların hedefi olan 4 kişi yaralandı.


2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Keren'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken 2'si ağır 3 yaralı ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eyüp Keren de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden yaralılardan Muhittin K.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.



Hayatını kaybeden 2 kişinin kardeş olduğu öğrenildi
Silahlı kavgada hayatını kaybeden ve kardeş oldukları öğrenilen Mehmet ve Eyüp Keren'in cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Şırnak'ta 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
05.11.2024Salı
İzmit Tüpraş rafinerisinde patlama! İşte bölgeden ilk görüntüler
05.11.2024Salı
Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren katil kuzeni tutuklandı!
05.11.2024Salı
Adana'da sevgilisini öldürüp intihar girişiminde bulunan şahıs öldü
05.11.2024Salı
Ordu'da bir sürücü kediye çarpmamak için bariyerlere çarptı: 2 kişi yaralandı
05.11.2024Salı
Bunlar da Var
Sahil yolunda silahlı kavga olay kamerada 00:23
Sahil yolunda silahlı kavga olay kamerada
04.11.2024Pazartesi
Batman’da ’DEM’li provokasyon! Devlete bela okuyup İsrail’i akladılar 00:39
Batman'da 'DEM'li provokasyon!
04.11.2024Pazartesi
Pendik’te feci kaza! TIR skuterli kızı ezdi! 00:10
Pendik'te kahreden görüntü! TIR skuterli kızı ezdi!
05.11.2024Salı
Wanda Nara’dan Icardi’ye bir darbe daha! Rapçi L-Gante canlı yayında öpüştü 00:13
Wanda Nara'dan Icardi'ye bir darbe daha!
05.11.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA