Fethiye’de feci kaza kamerada: Teknenin römorkundan düştü! 1 ölü

Giriş Tarihi: 26.04.2025 20:07:54

Muğla'nın Fethiye ilçesi Foça Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, 48 GZ 480 plakalı traktörle çekilen teknenin römorkuna çıkmaya çalışan Mustafa Gündüz (38), dengesini kaybederek yere düştü. Römorkun tekerleği altında kalan Gündüz, ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Gündüz, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından traktör sürücüsü G.G. gözaltına alınırken , olay anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi . Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.