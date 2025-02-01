Feci kazada karı koca hayatını kaybetti! Araç hurdaya döndü

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 30'uncu kilometresinde, akşam saatlerinde hafif ticari araçla çarpışan Fiat Tofaş otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Cevdet Aktepe (59) ve eşi Ergül Aktepe (55) hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü B.Y. (31) ve yolcu C.Y. (52) ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde iki sürücünün de ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.