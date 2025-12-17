Feci kaza: Bariyerlere saplanan kamyonda can pazarı
İstanbul İzmir Otoyolu Bursa çevre yolunda dinlenme tesislerinin bariyerine çarpan kamyonun kabininde sıkışan sürücü Büyükşehir Belediye itfaiyesi ekiplerinin nefes kesen poerasyonuyla kurtarıldı. Kurtarma ekipleri demir yığınlarında sıkışan sürücüyü "dayan" diyerek teselli etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtarılan sürücünün kaburgasında kırıklar olduğu bildirildi.
KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI
Kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İzmir yönüne seyir halinde olan Ahmet U. idaresindeki kamyon, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabini yerinden koparak hurdaya döndü.
SÜRÜCÜ KABİNDE SIKIŞTI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kabin içerisinde sıkışan sürücü Ahmet U.'yu kurtarmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Takoz yardımıyla alan oluşturulurken, ekiplerin "dayan" diyerek sürücüyle iletişim kurduğu öğrenildi.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Başarılı kurtarma çalışmasının ardından yaralı sürücü Ahmet U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 45 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
OTOBANDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Kaza nedeniyle otobanda trafik yoğunluğu yaşanırken, jandarma trafik ekipleri bölgede güvenlik ve ulaşımın sağlanması için çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.