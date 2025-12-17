Feci kaza: Bariyerlere saplanan kamyonda can pazarı

KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İzmir yönüne seyir halinde olan Ahmet U. idaresindeki kamyon, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabini yerinden koparak hurdaya döndü.

SÜRÜCÜ KABİNDE SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Kabin içerisinde sıkışan sürücü Ahmet U.'yu kurtarmak için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Takoz yardımıyla alan oluşturulurken, ekiplerin "dayan" diyerek sürücüyle iletişim kurduğu öğrenildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Başarılı kurtarma çalışmasının ardından yaralı sürücü Ahmet U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 45 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

OTOBANDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle otobanda trafik yoğunluğu yaşanırken, jandarma trafik ekipleri bölgede güvenlik ve ulaşımın sağlanması için çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.