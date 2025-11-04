Fatih'te kaza anı kamerada: Otomobille motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

TRAFİKTE ÇARPIŞMA PANİĞİ

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fatih Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray yönüne seyir halinde olan 34 JV 5699 plakalı Audi A3 marka otomobil ile önüne geçmeye çalışan 34 HVZ 368 plakalı motosiklet çarpıştı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Aksaray yönüne seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yere savrulduğu görülüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.