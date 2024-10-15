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Eyüpsultan'da Otobüste Taciz: Vatandaşlar Şüpheliyi Darbetti!
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Eyüpsultan'da Otobüste Taciz: Vatandaşlar Şüpheliyi Darbetti!

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 11:44 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 11:44

İstanbul Eyüpsultan'da bir otobüs durağında kadını takip ederek sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen alkollü şahıs, otobüs yolcuları tarafından darbedildi. Olay cep telefonu kameralarına yansırken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da iddiaya göre durakta bekleyen bir kadını takip ederek sözlü tacizde bulunan ve arkasından aynı otobüse binen şüpheli, vatandaşlar tarafından darbedildi. Yaşananlar kameralara yansırken, alkollü olduğu iddia edilen şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Göktürk-Alibeyköy seferini yapan otobüste meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde durağa gelen bir kadın, otobüs beklemeye başladı. O sırada kadının yanına yaklaşan ve alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sözlü tacizde bulundu. Daha sonra kadın otobüse bindi, adam da arkasından aynı otobüse bindi. Takip edildiğini düşünen kadın, otobüstekilere adamın kendisini taciz ettiğini söyleyince ortalık karıştı.

TACİZ İDDİASINA DARP

Otobüstekiler, şüpheliyi darbetti ardından da polise haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Yaşananları ise otobüstekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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