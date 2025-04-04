Eski nişanlısını öldürüp nişanlısının annesini yaralayan kişi intihar etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde eski nişanlısını öldüren ve nişanlısının annesini yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan zanlı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yeni Mahalle'de ikamet eden Necat Y. (35), aynı sitede bulunan eski nişanlısı Selen S. (41) ve Selen S'nin annesi M.S.K'nin (70) önünü site girişinde kesti. Necat Y, silahla önce Selen S. ile annesi M.S.K'ye, daha sonra kendisine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Selen S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı anne M.S.K. ile saldırgan Necat Y'yi kentteki hastanelere kaldırdı. Necat Y. hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Necat Y. ile Selen S'nin nişanlı oldukları, bir süre önce nişanlarını bozdukları ve sıkça kavga ettikleri öğrenildi.