Esenyurt'ta yol verme kavgası! 2 sürücünün acımasız kavgası kamerada

Esenyurt'ta trafikte yol verme yüzünde tartışmaya başlayan iki sürücü araçlarından inerek, yol ortasında kavga etti. Taraflardan biri yere düşerken diğeri tekme ve yumruklarla acımasızca saldırmaya devam etti. Kavga bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu. O anlar kavgayı evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından kaydedildi.
Olay Esenyurt, Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü yol verme sebebiyle trafikte tartıştı. Sürücüler araçlarından inerek, yol ortasında kavga etmeye başladı.
Taraflardan biri yere düşerken diğeri tekme ve yumruklarla saldırdı. Üstündeki kıyafeti de çıkan yerdeki kişi bir süre yumrukların hedefi oldu. Bir otomobille taksi de kavga sırasında yoldan geçmeye çalıştı.
Kavga bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu. Kavga anları ise evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.
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