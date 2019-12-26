Esenyurt'ta yol verme kavgası! 2 sürücünün acımasız kavgası kamerada 26.12.2019 09:53

Esenyurt'ta trafikte yol verme yüzünde tartışmaya başlayan iki sürücü araçlarından inerek, yol ortasında kavga etti. Taraflardan biri yere düşerken diğeri tekme ve yumruklarla acımasızca saldırmaya devam etti. Kavga bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu. O anlar kavgayı evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından kaydedildi.