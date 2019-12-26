Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da beklenen kar yağışı başladı 26.12.2019 00:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara uyarısının ardından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Ankara'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor. Ankara'da okullar tatil mi konusunda Valilik'ten henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan yurdun büyük bir kesiminde etkili olmaya başlayan soğuk hava Eskişehir, Bolu ve birçok ilde daha etkisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı görülecek. Detayları A Haber muhabiri Elif Saatçioğlu aktardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Ankara uyarısının ardından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Ankara'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar etkili oluyor. Ankara'da okullar tatil mi konusunda Valilik'ten henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan yurdun büyük bir kesiminde etkili olmaya başlayan soğuk hava Eskişehir, Bolu ve birçok ilde daha etkisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren yurdun büyük bir kesiminde kar yağışı görülecek.