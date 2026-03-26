Esenyurt’ta ters yön inadı kavgaya döndü: Kadın sürücü dehşet saçtı

Esenyurt'ta Yol Verme Kavgası: Trafik Kilitlendi

İstanbul Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde sürücüler arasında tansiyon yükseldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halindeki bir kadın sürücü, sokağa girmek isteyen diğer araçla karşı karşıya geldi. Diğer sürücünün ters yönden geldiğini belirterek yol vermesini isteyen kadın, geri adım atmayınca trafik uzun süre kilitlendi.

Sözlü Tartışma Saldırıya Dönüştü

Ters yönden gelen araçtan inen kadın, yol vermeyen sürücünün yanına gelerek tepki göstermeye başladı. İkili arasında başlayan sözlü tartışmaya çevredeki vatandaşlar ve diğer araçtan inen bir adam da dahil olunca olay kısa sürede hararetlendi. Öfkeli kadın, diğer sürücünün aracına vurmaya başlarken; aracından inmeye çalışan kadın sürücü fiziksel saldırıya uğradı.

O Anlar Saniye Saniye Kaydedildi

Mahalle sakinlerinin ve diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırılmaya çalışılan arbede, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerine bağırdığı ve araç kapısının zorlandığı anlar net bir şekilde görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.