Haberler Yaşam Videoları Esenyurt'ta dönerci dükkanı kurşunlanan esnaf yine kurşunların hedefi oldu

Esenyurt'ta dönerci dükkanı kurşunlanan esnaf yine kurşunların hedefi oldu

Esenyurt'ta dönerci dükkanı kurşunlanan esnaf yine kurşunların hedefi oldu
01.08.2022 10:25 - Son Güncelleme: 01.08.2022 10:26

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:46
Eski Beşiktaşlı yıldız Manuel...
Yaşam 02:30
Kağıthane’de servis minibüsü...
Yaşam 00:45
Karısını bıçaklayıp canlı...
Yaşam 06:28
Köylüler esrarengiz sesler...
Yaşam 01:10
Frenleri arızalanan belediye...
Yaşam 02:58
Etkili olan poyraz martıların...
Yaşam 00:58
Samsun’da hafif ticari araç...
Yaşam 03:49
Marmaris’te orman yangını
Yaşam 01:35
İstanbul'da hafriyat yüklü...
Yaşam 01:59
Düğün konvoyunda drift atan...
Yaşam 02:40
İstanbul'da faciadan dönüldü!...
Yaşam 01:03
5. kattan bir alt kata düşen...

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde haraç vermediği için dönerci dükkanı kurşunlanan esnaf, yine kurşunların hedefi oldu. Gece saatlerinde motosiklet ile gelen iki saldırgan, 7 el ateş edip olay yerinden kaçtılar. Yaşananlar karşısında şok olan anne,"Bu kaçıncı illa ölmememiz mi? gerekiyor" diyerek tepki gösterdi. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay dün gece 00:30 sıralarında Esenyurt Büyükayazma caddesi üzerinde bulunan dönercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen iki saldırgan dönerciye 7 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerine uyanan vatandaşlar önce polise daha sonra iş yeri sahibine haber verdiler. Olay yerine gelen aile, daha öncede kurşunlanan iş yerlerini o halde görünce şok oldu. Kepengi delen kurşunlar dükkan içerisinde bulunan eşyalara zarar verdiği görüldü.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA