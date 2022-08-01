Esenyurt'ta dönerci dükkanı kurşunlanan esnaf yine kurşunların hedefi oldu

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde haraç vermediği için dönerci dükkanı kurşunlanan esnaf, yine kurşunların hedefi oldu. Gece saatlerinde motosiklet ile gelen iki saldırgan, 7 el ateş edip olay yerinden kaçtılar. Yaşananlar karşısında şok olan anne,"Bu kaçıncı illa ölmememiz mi? gerekiyor" diyerek tepki gösterdi. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay dün gece 00:30 sıralarında Esenyurt Büyükayazma caddesi üzerinde bulunan dönercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile gelen iki saldırgan dönerciye 7 el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerine uyanan vatandaşlar önce polise daha sonra iş yeri sahibine haber verdiler. Olay yerine gelen aile, daha öncede kurşunlanan iş yerlerini o halde görünce şok oldu. Kepengi delen kurşunlar dükkan içerisinde bulunan eşyalara zarar verdiği görüldü.